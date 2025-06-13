Google усунула глобальний збій у сервісах та сторонніх платформах

Про це пише Reuters.

Компанія Google оголосила про успішне вирішення глобального збою, який вплинув на функціонування ряду її сервісів, а також на сторонні платформи, такі як Spotify, Discord і Snapchat.

Цю інформацію підтвердила агенція Reuters.

“Проблеми з Google Chat, Google Meet, Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Cloud Search, Google Tasks та Google Voice були усунені для всіх користувачів, яких це торкнулося.” – Офіційна заява Google

Збій почався приблизно о 13:50 за східноамериканським часом, і вже о 14:32 було зафіксовано понад 14 700 повідомлень про проблеми з Google Cloud у США, згідно з даними сервісу Downdetector.com.

У пікові моменти було зафіксовано 46 000 скарг на Spotify та 10 992 на Discord.

До 18:18 за тим же часом кількість скарг значно зменшилася: на Spotify залишалося трохи більше 1000, а на Discord – 200.

У компанії зазначили, що деякі сервіси все ще можуть відчувати залишкові проблеми, над усуненням яких працюють інженери Google Cloud.

Google також пообіцяла опублікувати детальний аналіз інциденту після завершення внутрішнього розслідування.