Google усунула глобальний збій у сервісах та сторонніх платформах

Про це пише Reuters.
Компанія Google оголосила про успішне вирішення глобального збою, який вплинув на функціонування ряду її сервісів, а також на сторонні платформи, такі як Spotify, Discord і Snapchat.
Цю інформацію підтвердила агенція Reuters.
“Проблеми з Google Chat, Google Meet, Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Cloud Search, Google Tasks та Google Voice були усунені для всіх користувачів, яких це торкнулося.”
Збій почався приблизно о 13:50 за східноамериканським часом, і вже о 14:32 було зафіксовано понад 14 700 повідомлень про проблеми з Google Cloud у США, згідно з даними сервісу Downdetector.com.
У пікові моменти було зафіксовано 46 000 скарг на Spotify та 10 992 на Discord.
До 18:18 за тим же часом кількість скарг значно зменшилася: на Spotify залишалося трохи більше 1000, а на Discord – 200.
У компанії зазначили, що деякі сервіси все ще можуть відчувати залишкові проблеми, над усуненням яких працюють інженери Google Cloud.
Google також пообіцяла опублікувати детальний аналіз інциденту після завершення внутрішнього розслідування.
Downdetector зазначив, що наведені дані ґрунтуються на повідомленнях користувачів, тому реальна кількість постраждалих могла бути значно більшою.
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