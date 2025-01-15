Про це повідомляють The Verge та TechCrunch.
Функція працює на основі штучного інтелекту, який аналізує історію пошукових запитів та стрічку Discover.
Daily Listen узагальнює дані в короткий п’ятихвилинний аудіоогляд, який можна слухати, ставити на паузу, перемотувати або переходити до наступних історій. Для зручності також доступна текстова транскрипція.
Тестування функції проходить у Google Search Labs для користувачів Android та iOS у США. Новинка інтегрується у програму Google: Daily Listen розміщено серед персоналізованих віджетів під рядком пошуку.
У нижній частині аудіоплеєра буде вкладка “Пов’язані історії”, які можна дослідити та оцінити.
Поки невідомо, чи стане функція доступною для всіх користувачів та коли це відбудеться.