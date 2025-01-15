Корпорація Google запустила тестування нової функції Daily Listen, яка пропонує персоналізовані подкасти з новин, що найбільше цікавлять користувачів.

Про це повідомляють The Verge та TechCrunch.

Функція працює на основі штучного інтелекту, який аналізує історію пошукових запитів та стрічку Discover.

Daily Listen узагальнює дані в короткий п’ятихвилинний аудіоогляд, який можна слухати, ставити на паузу, перемотувати або переходити до наступних історій. Для зручності також доступна текстова транскрипція.

Тестування функції проходить у Google Search Labs для користувачів Android та iOS у США. Новинка інтегрується у програму Google: Daily Listen розміщено серед персоналізованих віджетів під рядком пошуку.

У нижній частині аудіоплеєра буде вкладка “Пов’язані історії”, які можна дослідити та оцінити.

Поки невідомо, чи стане функція доступною для всіх користувачів та коли це відбудеться.