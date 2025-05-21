Google анонсує запуск нового розширеного ШІ-пошуку, який функціонуватиме як чат-бот, надаючи користувачам більш детальні та розгорнуті відповіді. Цю інформацію оприлюднила The New York Times.

Новий інструмент отримав назву AI Mode, і, за словами генерального директора Google Сундара Пічаї, це “повне переосмислення пошукової системи”. Під час тестування цієї функції користувачі помітили значні зміни у своїй взаємодії з пошуком.

Розробники в блозі Google повідомили, що AI Mode базується на вдосконаленій версії Gemini 2.0. Тепер користувачі можуть ставити більш складні запитання, порівнювати різні джерела інформації, уточнювати деталі та переходити за корисними посиланнями в інтернеті.

Серед нових можливостей, які пропонує AI Mode, є персоналізовані та автоматизовані відповіді на електронні листи, інструменти для автоматичної купівлі товарів та інші корисні функції.

Запроваджуючи AI Mode, Google має на меті змінити традиційний підхід до пошуку ще до того, як це зроблять конкуренти. Команда компанії була стурбована появою ChatGPT від OpenAI, що спонукало їх до активних розробок.

Проте корпорація обережно підходить до впровадження нових ШІ-інновацій, адже пошуковий бізнес минулого року приніс близько 200 мільярдів доларів, що складає понад половину загального доходу компанії.