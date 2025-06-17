Проблеми з GPS над Балтійським морем: Польща звинувачує Росію

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час пресконференції, передає RMF24.

У Польщі зафіксовано проблеми з GPS над Балтійським морем, які, за словами урядовців, можуть бути пов’язані з діями Російської Федерації. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш озвучив цю інформацію під час пресконференції, зазначивши, що користувачі дронів на півночі країни повідомляють про збої в навігаційних системах.

На запитання про причини цих перебоїв, міністр відповів:

“За нашими джерелами, це значною мірою пов’язано з діями РФ, зокрема актами саботажу. Ми моніторимо ці порушення. Їх фіксують над акваторією Балтійського моря. Також вони фіксуються нашими союзниками по НАТО – як у країнах Балтії, так і в Північній Європі. Тож ми реагуємо.” – Владислав Косіняк-Камиш

Косіняк-Камиш також повідомив, що нещодавно було створено спеціальний комітет безпеки для реагування на ці інциденти. Генерал Мачей Кліш, оперативний командувач, підготував рекомендації для військової авіації, а також інформація була передана цивільній авіації, органам управління польотами та Польському агентству аеронавігаційних послуг.

Міністр підкреслив важливість підвищеної пильності у зв’язку зі зростанням випадків порушення сигналу GPS.

Литовський мовник LRT повідомив, що 13 країн-членів ЄС звернулися до Єврокомісії з вимогою терміново вжити заходів через проблеми з Глобальною навігаційною супутниковою системою (GNSS) на території Євросоюзу.

Литовський міністр транспорту Еугеніюс Сабутіс зазначив, що перешкоди GPS, які впливають на авіаційні перевезення та морський рух у Клайпедському порту, можуть тривати навіть після завершення війни, розпочатої Росією проти України.