Про це повідомляє пресслужба “Укренерго” у Telegram.

“Диспетчерський центр “Укренерго” вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:20 до 22:00. Причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в енергосистемі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції”, — пояснили в повідомленні компанії.

За даними “Укренерго”, тимчасові заходи обмеження споживання діятимутьі з 18:20 до 22:00. Під обмеження потрапили:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Кіровоградська;

Полтавська;

Сумська області.

В “Укренерго” зауважили, що обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі в Дніпропетровській області.