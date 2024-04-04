Про це повідомляє пресслужба “Укренерго” у Telegram.
“Диспетчерський центр “Укренерго” вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:20 до 22:00. Причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в енергосистемі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції”, — пояснили в повідомленні компанії.
За даними “Укренерго”, тимчасові заходи обмеження споживання діятимутьі з 18:20 до 22:00. Під обмеження потрапили:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Кіровоградська;
- Полтавська;
- Сумська області.
В “Укренерго” зауважили, що обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі в Дніпропетровській області.
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