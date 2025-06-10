Стрілянина в школі в Граці: понад 10 загиблих, нападник колишній учень

Про це повідомляє газета Kronen Zeitung

У вівторок, 10 червня, в австрійському місті Грац сталася жахлива стрілянина в школі, внаслідок якої загинули щонайменше десятеро людей, включаючи нападника. Багато інших отримали поранення, повідомляє газета Kronen Zeitung.

Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, стрілець відкрив вогонь близько 10 години ранку в будівлі федеральної школи BORG. Постріли пролунали в двох класах, де загинули як учні, так і вчителі.

Телеканал ORF повідомляє, що нападником виявився колишній учень цієї школи. Міністерство внутрішніх справ підтвердило, що серед загиблих є щонайменше кілька осіб, а також кілька учнів і викладачів отримали серйозні поранення.

За даними Kronen Zeitung, раніше повідомлялося про загибель семи студентів та одного дорослого. Загалом, кількість загиблих перевищила десять, а 28 поранених перебувають у лікарнях, з яких щонайменше четверо у критичному стані; деякі з них отримали вогнепальні поранення в голову.

Мер Граца Ельке Кар підтвердила, що стрілець також є серед загиблих. Його тіло було знайдено в одній з туалетних кімнат. Він був колишнім студентом BORG і, за повідомленнями, вважав себе жертвою булінгу. Вважається, що 22-річний хлопець застрелився, але наразі не відомо, чи діяв він самостійно.

На місці події працює велика кількість поліцейських, а також прибули бійці спецпідрозділу Cobra. Слідство триває, і офіційні дані про мотиви стрільця поки що не оприлюднені.

За інформацією Krone, відділення невідкладної допомоги та палата шокової терапії в лікарні Грац наразі перевантажені через наслідки стрілянини.

Міністр освіти Крістоф Відеркер скасував усі свої зустрічі та вирушив до Граца. Міністр внутрішніх справ Герхард Карнер також направляється на місце події. Разом з іншими членами уряду канцлер Крістіан Штокер також прямує до Граца.