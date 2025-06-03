Новий Кодекс дорожнього руху в Греції: посилення штрафів і зниження швидкості

Про це повідомляє Еkathimerini

Грецький уряд анонсував нову версію Кодексу дорожнього руху, яка передбачає суттєве посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Згідно з інформацією, опублікованою в Ekathimerini, основна мета цих змін – зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, особливо в містах, де у 2023 році сталося понад половина з 621 смертельного випадку.

Серед ключових нововведень:

Зниження максимальної швидкості в містах: у житлових зонах вона зменшена з 50 до 30 км/год, за винятком основних магістралей.

Нові правила для користувачів електросамокатів: встановлено мінімальний вік – 15 років, обмеження швидкості до 25 км/год та обов’язкове носіння шолома.

Посилення штрафів: запроваджено жорсткіші покарання за порушення, такі як проїзд на червоне світло, керування в стані алкогольного сп’яніння, перевищення швидкості та ігнорування сигналів регулювальників.

Повторні порушення можуть призвести до позбавлення водійських прав на термін до семи років.

Також запроваджується цифрова система штрафів: нова система електронного сповіщення про порушення через SMS має на меті зменшити бюрократичні затримки та підвищити ефективність стягнення штрафів.

Законопроєкт наразі перебуває на стадії громадського обговорення, викликаючи активні дискусії в суспільстві. Оновлений дорожній кодекс має на меті наблизити Грецію до європейських стандартів безпеки на дорогах.