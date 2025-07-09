Греція призупиняє розгляд заяв на притулок через міграційну кризу

Про це повідомляє Ekathimerini.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про тимчасове призупинення розгляду заяв на отримання притулку для мігрантів, які прибувають морем. Це рішення стало відповіддю на різке зростання нелегальної міграції, про що повідомляє Ekathimerini.

Грецький уряд вирішив зупинити обробку заявок на три місяці, що буде закріплено у законопроєкті, який планується подати до парламенту 10 липня. Міцотакіс підкреслив, що це “необхідна, тимчасова відповідь” на ситуацію, яка нагадує дії під час міграційної кризи 2020 року на кордоні Євросоюзу з Туреччиною.

“Тих, хто незаконно в’їжджає до країни, заарештовуватимуть та затримуватимуть.” – Кіріакос Міцотакіс

Уряд також планує створити закритий приймальний центр на острові Крит для оперативного реагування на наплив мігрантів. У разі необхідності, можливе відкриття ще одного центру.

Міцотакіс зазначив, що Афіни ведуть переговори з міжнародно визнаним урядом Лівії та з владою східної частини країни. Він також додав, що грецькі збройні сили готові співпрацювати з лівійськими партнерами для зупинки човнів з мігрантами ще до їх виходу в міжнародні води або для їх повернення назад.

Ситуація з мігрантами в Європейському Союзі

На тлі постійних воєнних конфліктів та економічної нестабільності, все більше жителів Близького Сходу та країн Африки намагаються потрапити до Європи. Багато з них намагаються нелегально перетнути кордони ЄС через море та сусідні країни. Найбільше таких шукачів кращого життя осідає в Німеччині, Франції, Італії та Скандинавії.

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, мільйони українців стали біженцями в Європі. ЄС виділяє кошти на їх підтримку, включаючи освіту, харчування, житло та побут.

Однак міграційна проблема загострилася на фоні війни між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС. Представники країн Євросоюзу досягли угоди щодо реформування міграційної політики.

Згідно з угодою, країни, такі як Італія, які приймають велику кількість мігрантів із Середземномор’я, можуть прискорити процедури надання притулку та звертатися за оперативною допомогою до інших держав ЄС, включаючи фінансову підтримку та переселення.

Польща та Угорщина, які категорично проти прийому мігрантів з Близького Сходу та Африки, проголосували “проти” угоди, тоді як Австрія, Чехія та Словаччина утрималися. Рішення було ухвалене більшістю голосів.

23 вересня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила про плани запровадження постійного контролю на кордоні з Польщею та Чехією для зупинки нелегальної міграції.

6 вересня очільник уряду Словаччини Людовіт Одор повідомив, що країна виділить майже 500 військовослужбовців для допомоги поліції в контролі за зростаючим потоком мігрантів, які перетинають кордон з боку Угорщини.