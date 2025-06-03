Greenpeace викрав фігуру Макрона в Парижі на знак протесту проти торгівлі з Росією

Про це пише французьке видання CNews.

У Парижі активісти організації Greenpeace здійснили незвичайну акцію, викравши воскову фігуру президента Франції Еммануеля Макрона з музею Гревен. Цю фігуру вони встановили перед посольством Росії, що стало символічним протестом проти економічних зв’язків Франції з Російською Федерацією на фоні війни в Україні.

Згідно з інформацією, наданою поліцією, троє активістів – дві жінки та один чоловік – проникли до музею, видаючи себе за туристів. Переодягнувшись у робочий одяг, вони змогли винести статую, вартість якої становить 40 тисяч євро, загорнувши її в ковдру та вийшовши через службовий вихід.

Після цього воскова фігура була залишена перед будівлею російського посольства в 16-му окрузі Парижа.

“Для нас Франція грає подвійну гру. Еммануель Макрон уособлює цю подвійність: він підтримує Україну, але водночас заохочує французькі компанії продовжувати торгівлю з Росією.” – Жан-Франсуа Жуйяр, виконавчий директор Greenpeace France

Активісти наголосили на тому, що Макрон має особливу відповідальність у цій ситуації і повинен стати одним із лідерів європейських ініціатив, спрямованих на припинення комерційних зв’язків із Росією.