Greenpeace викрав фігуру Макрона в Парижі на знак протесту проти торгівлі з Росією

Про це пише французьке видання CNews.
У Парижі активісти організації Greenpeace здійснили незвичайну акцію, викравши воскову фігуру президента Франції Еммануеля Макрона з музею Гревен. Цю фігуру вони встановили перед посольством Росії, що стало символічним протестом проти економічних зв’язків Франції з Російською Федерацією на фоні війни в Україні.
Згідно з інформацією, наданою поліцією, троє активістів – дві жінки та один чоловік – проникли до музею, видаючи себе за туристів. Переодягнувшись у робочий одяг, вони змогли винести статую, вартість якої становить 40 тисяч євро, загорнувши її в ковдру та вийшовши через службовий вихід.
Після цього воскова фігура була залишена перед будівлею російського посольства в 16-му окрузі Парижа.
“Для нас Франція грає подвійну гру. Еммануель Макрон уособлює цю подвійність: він підтримує Україну, але водночас заохочує французькі компанії продовжувати торгівлю з Росією.”
Активісти наголосили на тому, що Макрон має особливу відповідальність у цій ситуації і повинен стати одним із лідерів європейських ініціатив, спрямованих на припинення комерційних зв’язків із Росією.
“Ми безпосередньо звертаємося до Еммануеля Макрона, бо він несе особливу відповідальність у цій ситуації. Саме він мав би бути першим у європейських переговорах щодо припинення комерційних контрактів між Росією та європейськими країнами.”