Greenpeace попереджає про високий ризик серйозних аварій на трьох діючих атомних електростанціях України через нещодавні атаки Росії на ключові електропідстанції.

Про це йдеться в доповіді Greenpeace, підготовленій для The Guardian.

Організація наголосила, що такі дії ставлять під загрозу стабільність української енергосистеми, яка вже перебуває в критичному стані.

Російські удари, здійснені в ніч на неділю, були спрямовані на об’єкти, що забезпечують передачу електроенергії, включаючи підстанції, критично важливі для функціонування АЕС. Це може призвести до втрати електропостачання реакторів і створення небезпечних умов.

“Росія використовує загрозу ядерної катастрофи як військовий важіль проти України. Продовження таких атак може призвести до трагедії, порівнюваної з Чорнобилем чи Фукусімою, або навіть гіршої”, – заявив ядерний експерт Greenpeace Шон Берні.

Організація закликає Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направити спостерігачів на підстанції, які забезпечують роботу АЕС, щоб запобігти можливим наслідкам від обстрілів. Greenpeace також звертається до Росії з вимогою негайно припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Українські урядовці, з якими контактували експерти, підтвердили правдивість технічного аналізу, проведеного Greenpeace.

Зараз атомні електростанції забезпечують близько двох третин генерації електроенергії в країні. Раніше атаки Росії зруйнували значну частину теплових та гідроелектростанцій.

Хоча наявні дизельні генератори та акумулятори можуть забезпечити реактори енергією на 7-10 днів, відновлення зовнішнього електропостачання у разі його втрати є критично важливим. Якщо це не вдасться, наслідки можуть призвести до катастрофи глобального масштабу.