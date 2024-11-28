Організація Greenpeace Центральної та Східної Європи розкритикувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) за відсутність активних дій у забезпеченні захисту українських атомних електростанцій під час ракетних атак з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє Greenpeace.

Екологи висловили стурбованість відсутністю практичних кроків з боку МАГАТЕ, незважаючи на попередні домовленості. Ще у вересні генеральний директор агентства Рафаель Гроссі погодився розширити інспекції, включивши до них електропідстанції, які часто стають цілями російських обстрілів.

Зазначається, що попри обіцянки агентства, за три місяці було проведено лише шість днів інспекцій, остання з яких відбулася у жовтні 2024 року. У цей період Росія завдала двох масованих ударів, загрожуючи стабільності української енергосистеми та безпеці атомних об’єктів.

“МАГАТЕ повністю обізнане про небезпеку, але досі не вживає реальних заходів. Майбутнє, про яке говорить Гроссі, уже настало, і ситуація є надзвичайною, коли кожна година має значення. Слова не рятують атомні станції України від загрози ракетних ударів. Де конкретні плани агентства для всебічного захисту критичної інфраструктури та запобігання потенційній ядерній катастрофі?” – заявив експерт Greenpeace з ядерної енергетики Шон Берні під час перебування в Києві.

Екологічна організація закликала агентство негайно реалізувати обіцянки та вжити заходів для захисту українських атомних електростанцій, що знаходяться в зоні постійного ризику через агресивні дії Росії.