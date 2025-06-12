У Самарі чоловік кинув гранату у бік знайомих: розслідування завершено

Про це сайті обласної поліції
У Самарі, що на Дніпропетровщині, слідчі завершили розслідування справи 47-річного чоловіка, який вчинив небезпечний вчинок, кинувши гранату у бік своїх знайомих. Цю інформацію підтвердила обласна поліція.
Інцидент стався 18 квітня під час конфлікту, коли чоловік вирішив вжити крайніх заходів і кинув гранату Ф-1. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, але фасад будинку отримав значні пошкодження.
Зловмисника затримали, і йому було висунуто обвинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це частина 2 статті 15 та частина 2 статті 115, що стосуються замаху на вбивство, а також частина 1 статті 263, яка регулює питання придбання та носіння бойових припасів без відповідного дозволу.
Суд обрав для чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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