У Самарі чоловік кинув гранату у бік знайомих: розслідування завершено

Про це сайті обласної поліції

У Самарі, що на Дніпропетровщині, слідчі завершили розслідування справи 47-річного чоловіка, який вчинив небезпечний вчинок, кинувши гранату у бік своїх знайомих. Цю інформацію підтвердила обласна поліція.

Інцидент стався 18 квітня під час конфлікту, коли чоловік вирішив вжити крайніх заходів і кинув гранату Ф-1. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, але фасад будинку отримав значні пошкодження.

Зловмисника затримали, і йому було висунуто обвинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це частина 2 статті 15 та частина 2 статті 115, що стосуються замаху на вбивство, а також частина 1 статті 263, яка регулює питання придбання та носіння бойових припасів без відповідного дозволу.

Суд обрав для чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і йому загрожує до 15 років позбавлення волі.