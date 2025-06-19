Граната в резиденції посла Норвегії в Ізраїлі та атаки Ізраїлю на Іран

Як повідомляє Twitter-акаунт Ор Равід

У резиденцію посла Норвегії в Ізраїлі було кинуто гранату, про що повідомив ізраїльський журналіст Ор Равід на своїй сторінці в X. За його словами, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, проте були завдані матеріальні збитки.

“У будинок посла Норвегії в Герцлії кинули гранату. Постраждалих немає, лише матеріальні збитки.” – Ор Равід

Міністерство закордонних справ Норвегії підтвердило факт вибуху в офіційній резиденції в Тель-Авіві. Керівниця відділу комунікацій Тува Богснес зазначила, що всі співробітники посольства залишилися неушкодженими.

“Ми зв’язалися з посольством сьогодні ввечері, і ізраїльська поліція була на місці. Безпека наших співробітників – наш найвищий пріоритет.” – Тува Богснес, Міністерство закордонних справ Норвегії

Раніше повідомлялося, що консул Хорватії в Ізраїлі та його дружина отримали поранення внаслідок ракетних ударів Ірану по Тель-Авіву. Згідно з даними NBC News, ізраїльська система протиповітряної оборони “Залізний купол” зазнала зниження ефективності, перехоплюючи лише 65% ракет за останні 24 години, в той час як напередодні цей показник становив 90%.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”, додавши, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок цих ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після атаки кілька країн закрили свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, тоді як Іран запевнив, що серйозних пошкоджень не зазнав.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю, а 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових оборонних спорудах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.