Вибух гранати у Сквирі: троє постраждалих і розслідування замаху на вбивство

Про це повідомляє поліція області

Ввечері 4 червня у Сквирі, що в Білоцерківському районі Київської області, стався вибух гранати на одній з вулиць. Внаслідок інциденту троє людей отримали травми і були госпіталізовані. Про це повідомила поліція регіону.

Серед постраждалих – 21-річна дівчина, а також двоє чоловіків віком 27 і 51 років, які є місцевими жителями. Усі вони отримали тілесні ушкодження і потребували медичної допомоги.

За попередніми даними, конфлікт між 34-річним затриманим та потерпілими стався напередодні вибуху. Після сварки чоловік вирішив вчинити акт насильства, діставши гранату і кинувши її в бік своїх опонентів. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі органи розпочали досудове розслідування за фактом замаху на вбивство двох або більше осіб, що передбачає серйозні наслідки. Згідно з українським законодавством, санкція за цю статтю може передбачати покарання у вигляді ув’язнення на термін від 10 до 15 років або навіть довічне позбавлення волі.