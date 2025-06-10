Депортація Грети Тунберг з Ізраїлю після спроби прориву блокади Гази

Як повідомляє Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ Ізраїлю

Грета Тунберг, шведська активістка з екологічних питань, разом з іншими активістами, які намагалися прорвати блокаду Гази, були доставлені до аеропорту Ізраїлю. Депортація цих осіб розпочнеться протягом кількох годин, про що повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Активістів перевезли до аеропорту Бен-Гуріон, звідки їх планують депортувати до країн їхнього походження. Відомство зазначило, що ті, хто відмовиться підписати документи на депортацію, будуть передані до судових органів для примусової депортації відповідно до ізраїльського законодавства. Консульські представники країн походження вже зустрілися з активістами в аеропорту.

“«Селфі-яхта» нещодавно пришвартувалася в порту Ашдода. Наразі пасажири проходять медичний огляд, щоб переконатися, що вони у доброму здоров’ї.” – Міністр закордонних справ Ізраїлю

Раніше стало відомо, що ізраїльські військові затримали човен, на якому перебувала Грета Тунберг, під час його спроби прорвати морську блокаду на шляху до Гази.

Деталі про судно “Маделін”

Це судно є частиною “Флотилії свободи”, яка вирушила з порту Катанія (Сицилія) 1 червня. На борту перебувало близько десяти осіб, серед яких Грета Тунберг, актор Ліам Каннінгем, відомий за роллю у “Грі престолів”, та депутатка Європарламенту Ріма Хассан, якій заборонено в’їзд до Ізраїлю через її позицію щодо війни.

Основною метою місії було доставлення гуманітарної допомоги, включаючи консерви, рис, протеїнові батончики, молоко та соки, до цивільного населення Сектора Гази.

Це не перша спроба дістатися до Гази морем. У травні інше судно цієї ж групи, “The Conscience”, було атаковане, ймовірно, дронами в міжнародних водах біля Мальти, і активісти звинувачують у цьому Ізраїль.

Згідно з даними Організації Об’єднаних Націй, незважаючи на відновлення обмежених поставок допомоги, гуманітарна ситуація в Газі залишається найгіршою з початку війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу, що розпочалася 19 місяців тому.