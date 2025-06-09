Ґрета Тунберґ затримана під час спроби прориву блокади Гази

Як зазначає активістська група “Флотилія свободи”

Ґрета Тунберґ, 22-річна шведська екоактивістка, стала відомою у 2018 році завдяки своїм страйкам за збереження клімату. Нещодавно її ім’я знову привернуло увагу, коли вона разом із групою активістів, які підтримують Палестину, намагалася дістатися Сектора Гази на човні з гуманітарною допомогою. Однак ізраїльська армія зупинила їхній судно та затримала пасажирів.

1 червня Ґрета разом із 11 іншими активістами вирушила на човні «Медлін» у спробі прорвати ізраїльську блокаду Гази. Цю місію організувала неурядова організація «Флотилія свободи». Перед відплиттям Тунберґ зазначила:

“Попри всі труднощі, ми повинні продовжувати намагатися. Адже коли ми припиняємо намагатися, ми втрачаємо нашу людяність. І якою б небезпечною не була ця місія, вона навіть близько не настільки небезпечна, як мовчання всього світу перед обличчям геноциду, що транслюється в прямому ефірі.” – Ґрета Тунберґ

Активісти підкреслювали, що їхня подорож є мирним актом громадянського опору, метою якого є не лише доставка допомоги, а й підвищення міжнародної обізнаності про гуманітарну кризу в Газі. Серед пасажирів були також відомі особи, зокрема депутатка Європарламенту від Франції Ріма Хассан.

На початку весни 2025 року Ізраїль запровадив блокаду Гази, перекривши постачання вантажівок з продуктами та медикаментами, щоб тиснути на бойовиків ХАМАСу. У травні «Флотилія свободи» вже намагалася прорвати блокаду, але їхнє судно було атаковане дронами біля узбережжя Мальти, що змусило призупинити місію.

8 червня міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що армія готова не допустити прибуття судна до Гази, назвавши морську блокаду законною та необхідною для запобігання постачанню зброї ХАМАСу. Він також закликав Ґрету та її колег повернутися назад.

У ніч на 9 червня ізраїльські військові перехопили човен «Медлін», затримали активістів і перевели судно до порту Ашдод. Міністерство закордонних справ Ізраїлю опублікувало відео, в якому повідомляло, що всі пасажири живі та неушкоджені, а Ґрета перебуває в доброму гуморі.

Міністр Кац наказав показати активістам відео зі злочинами ХАМАСу, скоєними 7 жовтня 2023 року, щоб вони зрозуміли, кого підтримують. Водночас правозахисні організації, такі як Amnesty International, засудили дії Ізраїлю, вважаючи їх порушенням міжнародного права.

У своєму відеозверненні 9 червня Ґрета повідомила, що їх викрали в міжнародних водах ізраїльські сили і закликала тиснути на шведський уряд для їхнього звільнення.

Раніше Тунберґ неодноразово висловлювала підтримку Палестині, називаючи дії Ізраїлю геноцидом. Вона активно використовувала хештег #FreePalestine та брала участь у пропалестинських мітингах, зокрема в Швеції, де її неодноразово затримували під час протестів.

Ґрета Тунберґ стала відомою з 2018 року, коли почала проводити кліматичні страйки. Вона виступала на Генасамблеї ООН, була визнана людиною року за версією журналу Time у 2019 році та неодноразово затримувалася під час кліматичних акцій у різних країнах. Її активізм охоплює не лише екологічні питання, а й захист прав корінних народів та міжнародну солідарність із пригнобленими, що іноді викликає критику та конфлікти з урядами різних країн.