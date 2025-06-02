Грета Тунберг вирушила з гуманітарною допомогою до Гази: ситуація та перемир’я

Про це пише AP.

1 червня, у неділю, шведська екоактивістка Грета Тунберг разом з одинадцятьма іншими активістами вирушила на човні з гуманітарною допомогою до Гази, намагаючись прорвати ізраїльську блокаду. Цю інформацію підтвердило агентство AP.

Вітрильник Madleen, що належить неурядовій організації Коаліція “Флотилія свободи” (Freedom Flotilla Coalition, FFC), вийшов з порту Катанія, розташованого на півдні Італії. Організатори акції наголосили на своїй меті – доставити гуманітарну допомогу та привернути увагу світової спільноти до критичної ситуації в Газі.

“Ми робимо це, бо не можемо стояти осторонь. Коли ми перестаємо намагатися – ми втрачаємо свою людяність. Ця місія небезпечна, але ще небезпечніше – мовчання світу, який спостерігає за геноцидом у прямому ефірі.” – Грета Тунберг

Активісти планують дістатися до Гази приблизно за тиждень, якщо їх не зупинять. Серед команди є також актор Ліам Каннінгем, відомий за роллю у серіалі “Гра престолів”, та депутатка Європарламенту Ріма Хассан, якій заборонено в’їзд до Ізраїлю через її позицію щодо конфлікту.

Один з учасників ініціативи, Тьяго Авіла, зазначив, що в червні активісти планують провести Глобальний марш до Гази – похід через єгипетський КПП у Рафасі з вимогою припинити бойові дії та забезпечити доступ до гуманітарної допомоги.

Це не перша спроба дістатися до Гази морем. У травні інше судно цієї ж групи, “The Conscience”, було атаковане, ймовірно, дронами в міжнародних водах біля Мальти. Активісти звинувачують у цьому Ізраїль.

Згідно з даними Організації Об’єднаних Націй, незважаючи на відновлення обмежених поставок допомоги, гуманітарна ситуація в Газі залишається найгіршою з початку війни між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу, що розпочалася 19 місяців тому.

Ситуація у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС здійснило напад на територію Ізраїлю із Сектору Гази, захопивши кілька населених пунктів і десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи та численних жертв.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, яке почало діяти 19 січня. Проте 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю оголосили про відновлення бойових дій у Газі.

17 травня Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ, метою якого є ліквідація ХАМАС та звільнення заручників. Палестинська сторона повідомила про 146 загиблих, а бойові дії тривають.

Перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС

29 травня речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що ХАМАС та Ізраїль погодилися на 60-денне припинення вогню в Газі. Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підписав проєкт угоди перед її передачею ХАМАС.

30 травня представник ХАМАСу повідомив BBC, що угруповання відхилить останню пропозицію США щодо нового припинення вогню та звільнення заручників, оскільки вона суперечить попереднім домовленостям.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що ХАМАС готовий передати 10 живих заручників та тіла 18 загиблих у два етапи в обмін на припинення вогню та звільнення палестинських в’язнів.

Ізраїльський уряд поки що не коментував ситуацію, але прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху повідомив родинам заручників, що приймає план Віткоффа.