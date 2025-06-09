Ізраїль затримав човен Ґрети Тунберг, що прямував до Гази

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на МЗС Ізраїлю.

Ізраїльські військові затримали човен, на якому перебувала Ґрета Тунберг, що прямував до Гази, і буксирують його до порту Ашдод в Ізраїлі. Це сталося після спроби прорвати морську блокаду, про що повідомляє Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

У заяві МЗС зазначили, що подорож яхти до Гази була провокацією, а пасажирів планують повернути додому. Інформації про постраждалих не надходило.

“Усі пасажири ‘селфі-яхти’ у безпеці та неушкоджені. Їм забезпечили бутербродами та водою. Шоу закінчилося.” – Міністерство закордонних справ Ізраїлю

Згодом у МЗС додали, що Ґрета Тунберг почувається безпечно та в гарному настрої під час подорожі до Ізраїлю.

Ізраїльське МЗС охарактеризувало цю ситуацію як “медіа-провокацію”, метою якої було привернення уваги. Вони також зазначили, що на борту було менше однієї вантажівки гуманітарної допомоги.

“Протягом останніх двох тижнів до Гази з Ізраїлю в’їхало понад 1200 вантажівок з допомогою, а Гуманітарний фонд Гази роздав близько 11 мільйонів страв цивільному населенню. Існують способи доставки допомоги до Гази, які не передбачають селфі в Instagram. Невелика кількість допомоги, що була на яхті, буде передана до Гази справжніми гуманітарними каналами.” – Міністерство закордонних справ Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац наказав військовим показати затриманим активістам відео зі злочинами ХАМАСу, скоєними 7 жовтня 2023 року, у відповідь на спробу оскаржити блокаду Ізраїлю щодо Гази.

Це 43-хвилинне відео, підготовлене офісом речника Армії оборони Ізраїлю, містить важкі для перегляду кадри масового вбивства людей і понівечених тіл, зняті з боді-камер нападників.

“Доречно, щоб антисемітка Ґрета і її друзі, які підтримують ХАМАС, побачили, що це за терористичне угруповання, яке вони підтримують, і які жорстокі акти вони здійснювали проти жінок, людей похилого віку і дітей, і проти кого Ізраїль бореться за свій захист.” – Ісраель Кац, міністр оборони Ізраїлю

Відео буде показано групі активістів одразу після прибуття в Ашдод, куди їхній човен буксирують після того, як ізраїльські солдати взяли під контроль судно, що наблизилося до узбережжя Гази.

Коаліція “Флотилія свободи” повідомила про втрату зв’язку з судном і публікує у соцмережах заздалегідь записані відеозвернення пасажирів із проханням про допомогу від урядів.

“SOS! Волонтерів на судні ‘Медлін’ викрали ізраїльські війська. Ґрета Тунберг – громадянка Швеції. Тисніть на їхні міністерства закордонних справ і допоможіть нам врятувати їх!” – Коаліція “Флотилія свободи”

Судно “Маделін” є частиною “Флотилії свободи”, яка вирушила з порту Катанія (Сицилія) 1 червня. На борту перебуває близько десяти осіб, серед яких Ґрета Тунберг, актор Ліам Каннінгем та депутатка Європарламенту Ріма Хассан, якій заборонено в’їзд до Ізраїлю через її позицію щодо війни.

Метою місії було доставити гуманітарну допомогу – консерви, рис, протеїнові батончики, молоко та соки – цивільному населенню Сектору Гази.

Це не перша спроба дістатися до Гази морем. У травні інше судно цієї ж групи – “The Conscience” – було атаковане, ймовірно, дронами в міжнародних водах біля Мальти. Активісти звинувачують у цьому Ізраїль.

За даними ООН, попри відновлення обмежених поставок допомоги, гуманітарна ситуація в Газі залишається найгіршою з початку війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу 19 місяців тому.