Про це повідомляє Reuters.
Активісти намагаються заблокувати нафтовий термінал, який переробляє конденсат, але постачальник технічних послуг запевняє, що експорт газу до Європи не постраждав.
Грета Тунберг з екоактивістами раніше блокувала парламент Швеції, за що була оштрафована судом за порушення громадського порядку.
Вона вже двічі отримувала штрафи за громадянську непокору під час кліматичних протестів.
Ґрета Тінтін Елеонора Ернман Тунберг — шведська екологічна активістка, що виступає за протидію глобальному потеплінню та зміні клімату.
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