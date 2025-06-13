Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

23 жовтня 2025 року в українських кінотеатрах відбудеться прем’єра ігрового фільму “Сірі бджоли”, знятого режисером Дмитром Мойсеєвим. Ця стрічка є екранізацією однойменного роману Андрія Куркова.

Сюжет фільму розгортається в Донеччині, в маленькому селі, яке залишилося без електрики. Лише двоє сусідів, які з дитинства ворогують, намагаються вижити в цих умовах. Під час обстрілів, що іноді трапляються, пенсіонери намагаються налагодити своє життя та створити острівець безпеки. Проте все змінюється, коли в їхньому селі з’являється російський снайпер.

Головну роль у фільмі виконав Володимир Ямненко, відомий за такими стрічками, як “Дике поле” (2018) та “Приятель Небіжчика” (1997), також за романом Куркова. Його партнером по знімальному майданчику став Віктор Жданов, який здобув популярність завдяки ролям у “Спіймати Кайдаша” (2017), “Кіборги. Герої не вмирають” (2017) та “Збори ОСББ” (2024). У 2024 році Жданов отримав нагороду Національної премії кінокритиків “Кіноколо” за найкращу акторську гру у “Сірих бджолах”.

Режисер Дмитро Мойсеєв, відомий своїми короткометражками “Здоров був, світе!” (2005), “Одна” (2007), “Прибулець” (2008) та повнометражними фільмами “Такі красиві люди” (2013) і “Час хризантем” (2017), отримав нагороду “Кіноколо” за найкращу режисуру у “Сірих бджолах”.

У знімальній групі також працювали продюсерка Іванна Дядюра (“Кіборги”, 2017), оператор Вадим Ільков (“Маріуполіс”, 2016; “Вулкан”, 2018) та художник-постановник Владлен Одуденко (“Люксембург, Люксембург”, 2022; “Захар Беркут”, 2019).

Світова прем’єра фільму відбулася у 2024 році на кінофестивалі в Роттердамі в рамках конкурсу Tiger Competition. В Україні “Сірі бджоли” вперше показали на Одеському міжнародному кінофестивалі, де фільм отримав “Золотий Дюк” у номінації “Найкращий український повнометражний ігровий фільм”. Також стрічка була відзначена спеціальною відзнакою журі на фестивалі “Молодість” і визнана найкращою на Національній премії кінокритиків “Кіноколо”.

Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, а дистрибуцією займаються компанії FILM.UA та “Кіноманія”.

Про роман “Сірі бджоли”

Роман Андрія Куркова “Сірі бджоли” вперше побачив світ у 2018 році завдяки харківському видавництву “Фоліо”. Книга вийшла одночасно українською мовою у перекладі Катерини Ісаєнко та російською, якою вона була написана спочатку.

У 2020 році роман був опублікований у Великій Британії видавництвом MacLehose Press, а англійський переклад виконав Борис Дралюк. У 2022 році книга вийшла у США у видавництві Deep Vellum. Того ж року роман здобув Премію Медічі за найкращий закордонний твір і потрапив до списку найкращих книжок 2022 року за версією The New Yorker.