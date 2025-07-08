Травма Дімітрова на Вімблдоні-2025: завершення матчу 1/8 фіналу

Як повідомляє Twitter-акаунт Вімблдону

Григор Дімітров, колишня третя ракетка світу, змушений був знятися з Вімблдону-2025 під час матчу 1/8 фіналу проти Янніка Сіннера. Болгарський тенісист покинув корт зі сльозами на очах, що стало шокуючим моментом для всіх присутніх.

Дімітров, який був 19-м сіяним на турнірі, успішно пройшов до 1/8 фіналу, віддавши суперникам лише один сет за три матчі. Він розпочав свій шлях на Вімблдоні з перемоги над японцем Йосіхіто Нісіокою, потім здолав француза Корентена Муте (3:1) і в наступному раунді вибив австрійця Себастьяна Офнера (3:0).

У матчі проти Сіннера Дімітров почав з впевненого брейку, вигравши перший сет 6:3. У другій партії він знову продемонстрував свою майстерність, закривши сет з рахунком 7:5. Однак у третьому сеті, коли рахунок був 2:2, матч було перервано через медичний таймаут: після ейсу Дімітров впав на траву, тримаючись за правий грудний м’яз. Фізіотерапевти оглянули його, і він залишив корт на кілька хвилин.

Після повернення на корт Дімітров оголосив, що не може продовжувати гру через травму. Він залишив корт під овації глядачів, а Сіннер, проявивши підтримку, допоміг йому з сумками.

Це зняття стало п’ятим поспіль для Дімітрова на турнірах Великого шлему, що стало новим антирекордом. Раніше жоден тенісист не завершував матчі на п’яти поспіль мейджорах достроково.

Завдяки цьому зняттю, Яннік Сіннер продовжить свій шлях на Вімблдоні-2025, де в чвертьфіналі зустрінеться з десятою ракеткою світу Беном Шелтоном. Після матчу Сіннер висловив свої співчуття Дімітрову, зазначивши, що поєдинок мав завершитися інакше.

“Я зовсім не вважаю це перемогою. Не знаю, що сказати. Григор неймовірний гравець, ми всі це бачили сьогодні. Йому так не щастило останні кілька років. Він – неймовірний гравець і мій добрий друг поза кортом. Бачити його таким… Якби він міг зіграти в наступному раунді, він би чесно цього заслуговував. Сподіваюся, що він швидко одужає, це дуже неприємний момент для нас”, – Яннік Сіннер

“На останніх турнірах Великого шлему він мав проблеми з травмами, бачити його в такому стані дуже важко: його реакція, те, наскільки він піклується про спорт, він один з найпрацьовитіших гравців ATP. Це дуже сумно, ми бажаємо йому всього найкращого та аплодуємо йому”. – Яннік Сіннер

Григор Дімітров: що відомо?

34-річний тенісист з Болгарії є володарем дев’яти титулів ATP. Останній раз він здобував чемпіонство на турнірі у січні 2024 року, вигравши ATP 250 у Брісбені.

Найвища позиція Дімітрова у світовому рейтингу – третє місце, яке він досяг у листопаді 2017 року. Наразі він займає дев’яту сходинку.

На рівні Грендслемів найкращими результатами Дімітрова є півфінали Australian Open-2017, Вімблдону-2014 та US Open-2019. На Ролан Гарросі він чотири рази доходив до третього кола (2013, 2017-2019 роки). Також Григор тріумфував на Підсумковому турнірі ATP у 2017 році.