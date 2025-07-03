Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Евакуація поранених, доставка їжі та боєприпасів, а також знищення стратегічних об’єктів – усі ці завдання виконує підрозділ “Alter ego” 93 окремої механізованої бригади “Холодний Яр” за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК). Ці дрони здатні досягати місць, куди небезпечно заїжджати автомобілем або квадроциклом, і можуть перевозити значні вантажі. Бійці розповіли про особливості використання наземних дронів у складних умовах на Донеччині.

На даний момент “холодноярівці” виконують бойові завдання на Торецькому напрямку. Основна мета наземних дронів – доставка їжі, води та боєкомплекту на позиції. Командир взводу наземних безпілотних систем 93 бригади, відомий під псевдонімом “Дрім”, жартує, що їхня діяльність нагадує службу доставки. Вони активно використовують дрон “Воля-Е”.

“Ми під’їжджаємо до них, як вже ми ближче стоїмо, ми дзвонимо, кажемо: ‘Ми скоро, ‘Глово-Донбас’ на зв’язку. Виходьте, забирайте посилочку’. Вони нам кажуть, куди краще під’їхати, в цілях маскування. Ми заїжджаємо, вони все позабирали, можливо, є якісь речі, які треба вивезти, навпаки сюди. І потім ми повертаємося назад”, – “Дрім”

За словами “Дріма”, дрон може стати мішенню для ворожих безпілотників, тому маскування є критично важливим.

“Коли він їде у траві помаленьку, його не побачиш. Інша справа, коли є чинники погоди, навіть тінь може бути демаскуванням цього ж дрона”, – “Дрім”

Наземні дрони також використовуються для евакуації поранених. На виконання такої місії може піти до 12 годин, розповідає військовослужбовець 93-ї бригади Андрій, який має 10 років досвіду. Він зазначає, що такі завдання є надзвичайно важкими та емоційно виснажливими.

“Це дуже емоційно вимотує. Це ж жива людина, і ти переживаєш, щоб вона доїхала і нічого не вдарило в цю платформу. Але була місія, що вивозили хлопчика, а противник зробив дистанційне мінування, і підірвалися. Але платформа потім поїхала. Це сталося під людиною, але людину не пошкодило”, – Андрій

Військовий додає, що евакуації за допомогою наземних дронів зазвичай проводяться вночі, оскільки в такі місця не може заїхати жодна техніка, окрім роботизованих платформ.

Існують випадки, коли одним дроном вдається евакуювати двох поранених одночасно. Іноді ці платформи використовують і як дрони-камікадзе.

“Це також дуже складні місії, бо інколи не можуть зробити тяжкі ‘бомбери’ ту роботу, яку може зробити НРК. У нас була місія з підривом мосту, літали туди ‘Вампіри’, великі ‘бомбери’ скидали туди вибухівку – не спрацювало. У нас наш екіпаж за два дні підготувався, поїхав, зірвав міст і штурми припинились на тому напрямку, тому що більше ніяк туди не заїхати”, – “Компані”

22-річний боєць на псевдо “Компані” служить уже п’ятий рік. Раніше він займався аеророзвідкою, а зараз є адміністратором у підрозділі “Alter ego”. Він підкреслює, що сучасна війна – це війна технологій.

“У нас серед символів навіть мікросхеми намальовані, бо це – технології. На теперішній час війна – це технології. І в цьому ми не припиняємо наразі свій розвиток, це як наш девіз ‘Роби все з розумом'”, – “Компані”

За словами “Компані”, основні завдання зараз пов’язані з доставкою на позиції.