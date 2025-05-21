Організація Об’єднаних Націй повідомила, що гуманітарна допомога, яка надійшла до Сектора Гази після тривалої 11-тижневої блокади, досі не була розподілена серед місцевих жителів. Це викликало занепокоєння, оскільки ситуація в регіоні залишається критичною.

Станом на 21 травня, 93 вантажівки з гуманітарними вантажами, такими як борошно, дитяче харчування, медичне обладнання та ліки, перетнули кордон через пункт пропуску Керем Шалом. Проте, представники ООН зазначають, що розподіл цих вантажів серед населення ще не розпочався.

Тесс Інграм, прессекретарка ЮНІСЕФ для регіону Близького Сходу та Північної Африки, підкреслила, що весь Сектор Гази опинився під загрозою голоду, а кількість дітей, які страждають від недоїдання, постійно зростає. Вона також зазначила, що зростає рівень захворювань, оскільки через блокаду не надходять необхідні медичні постачання для лікування недоїдання та інших хвороб.

«Діти страждають і ризикують померти, особливо немовлята в інкубаторах», – додала вона в коментарі до агентства AP.

Напередодні ООН отримала дозвіл від Ізраїлю на в’їзд ще близько 100 вантажівок з гуманітарною допомогою. Керівник гуманітарної місії ООН, Том Флетчер, раніше зазначив, що вже затверджені поставки є лише «краплею в морі» в порівнянні з потребами населення.

Ізраїль планує посилити військові операції проти ХАМАСу та встановити контроль над усією територією Сектора Гази, яка зазнала значних руйнувань внаслідок повітряних і наземних ударів після нападу ХАМАСу на ізраїльські громади в жовтні 2023 року.

Ізраїль пояснює блокаду частково необхідністю запобігти перенаправленню гуманітарної допомоги бойовиками, що заперечує ХАМАС.

Рівень недоїдання на цій густонаселеній території зріс під час блокади і може продовжувати зростати, якщо дефіцит продовольства триватиме, попередив представник Агентства ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) Акіхіро Сейта.

«Дані до кінця квітня свідчать про зростання недоїдання. Якщо нестача продовольства продовжиться, ситуація вийде з-під контролю», – зазначив він.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на територію Ізраїлю, захопивши кілька населених пунктів і взявши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи та численних жертв серед цивільного населення.

15 січня 2025 року було укладено угоду про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом, яка почала діяти 19 січня і передбачала три етапи, включаючи виведення ізраїльських військ із густонаселених районів Гази та звільнення частини заручників.

Проте 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю оголосили про відновлення бойових дій у Секторі Гази. 17 травня Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ з метою ліквідації ХАМАСу та звільнення заручників, внаслідок чого палестинська сторона повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.