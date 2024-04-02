Про це в етері телемарафону заявила начальниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

“Ворог переключає тактику і на застосування балістики також, розуміючи, що це складна ціль для реагування наших сил ППО. Саме тому вони намагаються тиснути на більш глибокі регіони України, а не тільки на прифронтові райони”, — пояснила військовослужбовиця.

Гуменюк зазначила, що в Силах оборони є інформація щодо кількості наземних систем і їхні маневри відстежуються. Відповідно, сигнали повітряної тривоги — це наслідки цієї активності балістики.

Коментуючи ситуацію в Чорному морі, вона зауважила, що ворожі ракетоносії оснащені та заведені в пункти базування.

“В принципі їхня готовність дуже висока: 2-3 години достатньо, щоб вони опинилися на бойовому чергуванні. Ми вже бачили, що під час підготовки до масованих атак ворог виводив підводні ракетоносії до чергування”, — сказала Гуменюк.

Вона також зауважила, що росіяни могли накопичити досить потужний потенціал ракет “Калібр” і (цілком ймовірно), що після зміни керівництва чорноморського флоту РФ вишукуватимуть способи повернути собі позиції на морі.

“Не варто забувати, що вони здатні йти на досить підступний крок – атаку просто з бухти”, —Крим підкреслила Гуменюк.