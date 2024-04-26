Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.
Як зазначили в ГУР, аеродром належить російсьому міноборони та експлуатується спільно з підприємством “Газпромавіа”, що входить до структури ВАТ “Газпром”. Гелікоптер, як стверджують в управлінні, був спалений в ніч проти 26 квітня.
“Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії”, — йдеться у повідомленні.
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