Гурт “Курган і Агрегат” з Харкова скасував свої концерти у Вінниці та Івано-Франківську, заплановані на 13 та 15 червня. Причиною цього стали зауваження щодо нецензурної лексики в їхніх піснях, про що музиканти дізналися від організаторів заходів. Учасник гурту Раміль Насіров поділився цими новинами у коментарі.

Раміль зазначив, що ці виступи були частиною туру на підтримку Збройних сил України. Він підкреслив, що незважаючи на те, що в Україні широко використовуються фрази, які містять ненормативну лексику, це не є чимось поганим. “Це частина нашої історії, символ сміливості українського народу. Коли наші пісні приносять значні кошти для армії, забороняти їх виконання через чиюсь неприязнь до матюків – це, на жаль, свідчить про нерозуміння”, – пояснив він.

Гурт активно підтримує Збройні сили України, передаючи кошти з концертів на їхні потреби. Насіров також зазначив, що планують перенести концерти на інші локації, оскільки деякі люди все ще дотримуються “совкового” мислення, вважаючи ненормативну лексику чимось неприйнятним під час війни.

На даний момент гурт не визначився з новими датами виступів. “Ми обговорюємо це з організаторами. Концерти відбудуться, адже квитки вже продані. Минулого року ми зібрали значну суму для армії, сподіваюсь, цього року буде не менше”, – додав Раміль Насіров.

Музикант також підкреслив, що подібні ситуації, хоч і нечасті, мають свої корені в радянському мисленні, яке все ще впливає на деяких людей.