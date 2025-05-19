Гурт Ziferblat нещодавно повернувся до Києва після участі у пісенному конкурсі Євробачення 2025 року. Музиканти прибули на вокзал 19 травня, де їх тепло зустрічали шанувальники та журналісти.

Вокаліст колективу, Даниїл Лещинський, поділився своїми враженнями: «Ми, звичайно, втомлені, але участь у Євробаченні – це неймовірний досвід для кожного музиканта».

Гітарист Валентин Лещинський розповів про знайомства з іншими учасниками конкурсу: «Найяскравішим моментом для нас стало спілкування з представниками Португалії, Литви та Латвії. Ми знайшли спільну мову і подружилися».

Гурт Ziferblat виступив із піснею «Bird of Pray» і здобув дев’яте місце серед 26 учасників, що є вражаючим досягненням для колективу.

Повернення до України після такого значного міжнародного заходу є важливим етапом для гурту, який продовжує розвивати свою творчість та залучати нових прихильників.