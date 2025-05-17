Гурт Ziferblat поділився своїми емоціями після виступу у фіналі “Євробачення-2025”, що відбувся в Базелі. Соліст Даниїл Лещинський висловив задоволення від виконаного: “Я щасливий. Все, що я планував, вдалося реалізувати. Усе, що було в моїй голові, спрацювало”. Він також згадав, як під час виступу помітив глядача, який співав їхню пісню, що допомогло йому впоратися з емоціями.

Даниїл висловив щиру вдячність українцям за підтримку та можливість представляти свою країну на такому престижному конкурсі: “Ми зробили все можливе для України. Дякуємо за вашу підтримку протягом цих місяців”.

Барабанщик гурту, Федір Ходаков, назвав цей виступ найкращим у їхній кар’єрі: “Це було настільки вражаюче, що у мене просто немає слів. Я щасливий”.

Україна виступила у фіналі під номером 7. Після завершення виступу Даниїл звернувся до глядачів зі сцени, вигукнувши “Слава Україні!”.

Голосування у фіналі “Євробачення-2025”

Голосування у фіналі доступне для всіх країн-учасниць конкурсу. Воно розпочинається одразу перед виконанням першої пісні і триває приблизно 40 хвилин після завершення останнього виступу.

Хоча Україна не може голосувати за себе, українці, які перебувають за кордоном і мають номери телефонів інших країн, можуть підтримати гурт Ziferblat. Кожен глядач має можливість проголосувати до 20 разів за улюблені країни через офіційний сайт, SMS або мобільний додаток.