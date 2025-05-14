Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН, висловив серйозне занепокоєння щодо ситуації в Україні, попередивши, що відсутність справедливого миру може призвести до “хаосу”. Ці слова він озвучив під час пресконференції в Берліні, підкреслюючи важливість дотримання міжнародного права.

Гутерреш зазначив, що неможливість досягти справедливого миру, який би поважав територіальну цілісність України, підриває основи міжнародного права. “У цей критичний момент надзвичайно важливо, щоб міжнародне право стало пріоритетом. Інакше ми ризикуємо потрапити в хаос на глобальному рівні”, – підкреслив він.

Щодо мирних переговорів, які відбудуться у Стамбулі 15 травня, варто зазначити, що 10 травня, після зустрічі “коаліції охочих”, США та європейські країни закликали Росію до 30-денного перемир’я, яке має розпочатися 12 травня. У засіданні взяли участь представники 35 країн, включаючи Україну, про що повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед учасників зустрічі були президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем’єр-міністри Великої Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, які були присутні особисто, тоді як інші країни підключилися онлайн.

Перед і після засідання “коаліції охочих” учасники провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, який, за словами канцлера Мерца, підтримує цю ініціативу.

Водночас, Володимир Путін, президент Росії, запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі 15 травня без жодних попередніх умов. Цю інформацію він озвучив на пресконференції в Кремлі 11 травня.

Путін не згадав про ініціативу “коаліції охочих” щодо 30-денного припинення вогню, яке має розпочатися 12 травня, хоча ця пропозиція вже отримала підтримку понад 20 країн, серед яких Франція, Німеччина, Велика Британія та Польща.

Речник адміністрації Путіна Дмитро Пєсков раніше заявив, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але розгляне можливість 30-денного перемир’я.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність прийняти переговори між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня, про що стало відомо після телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Володимир Зеленський також підтвердив, що чекає на Путіна у Стамбулі для прямих переговорів 15 травня. Дональд Трамп висловив можливість свого візиту до Стамбула на ці переговори, якщо Путін також прибуде на зустріч.