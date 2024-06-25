Гаяна, країна в Південній Америці, приєдналася до комюніке Глобального саміту миру, що відбувся минулого тижня у Швейцарії.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

У Бюргенштоку у Швейцарії 15-16 червня відбувся перший Глобальний саміт миру, ініційований Україною. У заході взяли участь делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Головна мета саміту полягала в досягненні узгодження трьох з десяти пунктів української “формули миру” на найвищому рівні. Ці пункти стосувалися ядерної і продовольчої безпеки, а також звільнення українських полонених і депортованих осіб, зокрема, дітей.

Гаяна, країна Південної Америки, приєдналась до комюніке Глобального саміту миру.

“Вкрай важливо, що бачення справедливого миру, заснованого на повазі до цілей і принципів Статуту ООН, поділяє дедалі більша кількість країн Південної Америки”, — відреагував на це Зеленський.

За словами Зеленського, Україна щодня продовжує працювати над розширенням глобальної підтримки Української формули миру та кроків, необхідних для її реалізації.