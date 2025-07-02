Гайко Томс очолить посольство Німеччини в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Новим керівником посольства Німеччини в Україні стане досвідчений дипломат Гайко Томс. Це рішення стало відомим після того, як нинішній посол Мартін Єгер отримав призначення на посаду голови Федеральної розвідувальної служби Німеччини.

Гайко Томс, якому 57 років, до цього займав посаду державного секретаря у Федеральному міністерстві фінансів Німеччини. Його кар’єра включає важливі дипломатичні місії, зокрема, з 2020 по 2023 рік він обіймав посаду посла Німеччини в Бразилії, а також працював заступником глави німецького представництва при НАТО.

Мартін Єгер, який очолював німецьку дипмісію в Києві з 2023 року, був призначений новим головою Федеральної розвідувальної служби в червні. Він замінить на цій посаді Бруно Каля, який, у свою чергу, стане представником Німеччини при Святому Престолі у Ватикані.