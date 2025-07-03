Гакім Джеффріс встановив рекорд довгої промови проти податкового законопроєкту Трампа

Про це повідомляє Public Broadcasting Service (PBS News).

3 липня 2025 року лідер демократів у Палаті представників США Гакім Джеффріс встановив новий рекорд, виголосивши промову, що тривала 8 годин і 44 хвилини. Цей виступ затримав голосування за законопроєкт республіканців, який передбачає значне зниження податків і витрат держави. Про це повідомляє Public Broadcasting Service (PBS News).

Промова Джеффріса розпочалася о 4:53 ранку за східним часом і завершилася о 13:37. За правилами Палати представників, лідер меншості має право виступати без обмежень у часі під час дебатів, що називається “чарівною хвилиною”.

Цей виступ перевершив попередній рекорд, встановлений у 2021 році Кевіном Маккарті, який говорив 8 годин і 32 хвилини, а також рекорд спікерки Ненсі Пелосі, яка у 2018 році виступала понад 8 годин на захист мігрантів.

У своїй промові Джеффріс розкритикував законопроєкт, що просувається адміністрацією Дональда Трампа, назвавши його “аморальним”. Він засудив скорочення витрат на охорону здоров’я, продовольчу допомогу та програми відновлюваної енергетики, а також податкові пільги для заможних верств населення.

“Я відчуваю обов’язок стояти тут і не поспішати”. – Гакім Джеффріс

Голосування за законопроєкт було перенесено на пізніший час.

Податковий законопроєкт Трампа: основні моменти

1 липня 2025 року Сенат США ухвалив 940-сторінковий законопроєкт “One Big Beautiful Bill”, який є ключовою ініціативою адміністрації Дональда Трампа. Цей законопроєкт включає значні податкові пільги, скорочення соціальних програм, збільшення витрат на оборону та підвищення стелі державного боргу.

Рішення було ухвалено мінімальною більшістю голосів: 50 “за” і 50 “проти”, а вирішальний голос віддав віцепрезидент-республіканець Джей-Джей Венс.

Законопроєкт передбачає:

Податкові пільги для бізнесу та сімей, скасування податків на чайові та понаднормову оплату, нові податкові кредити для американських автовиробників.

Скорочення фінансування програм Medicaid та допомоги з харчування (SNAP), що може призвести до втрати медичної страховки для понад 12 млн американців до 2034 року.

Збільшення витрат на оборону та імміграцію, зокрема $170 млрд на зміцнення кордону та $160 млрд на оборону, включаючи нову систему ПРО “Golden Dome”.

Підвищення стелі державного боргу на $5 трлн, що призведе до зростання дефіциту бюджету на $3,3 трлн протягом наступних 10 років.

Законопроєкт передали до Палати представників, де його мають розглянути до 4 липня. Деякі консервативні республіканці вже висловили незгоду з окремими положеннями документа, що може ускладнити його остаточне ухвалення.

Позиція Ілона Маска щодо законопроєкту

У травні 2025 року Ілон Маск залишив адміністрацію, завершивши свою участь у державній роботі. Причиною розриву стали розбіжності щодо податкового законопроєкту Трампа, який Маск жорстко розкритикував, назвавши його “руйнівним” і таким, що “знищить робочі місця”.