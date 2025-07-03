HALO Trust розміновує Чернігівщину: дрони та сучасні технології

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Чернігівщині міжнародна організація The HALO Trust успішно розмінувала 177 гектарів території. Про це повідомив Микита Крижановський, керівник операційного напряму HALO Ukraine. Загалом, за даними організації, в області забруднено 336 гектарів.

Для швидкого та ефективного розмінування команда використовує комбінацію механізованих і ручних методів. Перед початком робіт ділянки досліджуються за допомогою дронів.

Аналітик зображень Олександр Терещенко зазначає, що після польоту дрона отримані знімки завантажуються для створення ортомозаїки з високою роздільною здатністю, що дозволяє точно вимірювати розміри об’єктів на місцевості.

“Після того, як пілот дрона зробив зальот, ми переписуємо з внутрішньої пам’яті всі отримані знімки. По суті, ми виконуємо аерофотогеометричне знімання, що дозволяє нам далі створювати ортомозаїку з дуже гарною роздільною здатністю зі збереженням масштабу. Тобто ми можемо вимірювати певні розміри, які будуть в чіткості відповідати реальним розмірам”. – Олександр Терещенко, аналітик зображень

Після цього зображення аналізуються в спеціальному програмному забезпеченні, де детально вивчаються всі підозрілі об’єкти. Якщо вдається ідентифікувати міну або інший вибухонебезпечний предмет, це позначається на мапі.

Фінальний звіт у вигляді карти з умовними позначеннями та масштабом передається командам нетехнічного обстеження та демінерам. Олександр пояснює, що дрон може безпечно оглядати навіть небезпечні ділянки, куди людям заходити не рекомендується.

“Вони починають свою роботу, базуючись на своїх обстеженнях і базуючись вже на наших обстеженнях. Тому що, коли вони оцінюють якийсь певний полігон, вони не можуть заходити всередину полігону, щоб не наражати себе на небезпеку. Дрон же може залетіти куди завгодно і побачити все, що необхідно”. – Олександр Терещенко, аналітик зображень

Крім того, Микита Крижановський розповідає про сучасну машину для розмінування, яка використовується на Чернігівщині. Вона оснащена лезами, що дозволяють швидко усувати загрозу розтяжок.

“Ця машина дуже швидко проводить процеси розмінування. Ви можете побачити її робочі органи, там є леза, які дозволяють прибирати загрозу розтяжок. Тобто замість ручного пошуку наших демінерів, які сидять на колінах, мають це робити своїми руками, ця машина може зі швидкістю приблизно 3-5 метрів на секунду прибирати загрозу розтяжок”. – Микита Крижановський, керівник операційного напряму HALO Ukraine

Усі механізовані роботи виконуються дистанційно: оператори керують машиною з безпечної відстані за допомогою VR-окулярів та броньованого щита.

Проте, за словами Микити, механізоване розмінування не може повністю замінити ручне. Після роботи машини групи ручного розмінування продовжують очищення території, щоб якомога швидше передати її громаді.

“Після всіх випробувань ми дійшли до висновку, що зробити лише механізоване розмінування без підтримки ручного розмінування – це вкрай важко”. – Микита Крижановський, керівник операційного напряму HALO Ukraine

На сьогодні команда HALO Trust на Чернігівщині виявила та знищила понад дві тисячі вибухонебезпечних предметів, роблячи регіон безпечнішим для місцевих жителів.