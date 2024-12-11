Черговий злочин Росії — атака безпілотника на автомобіль місії МАГАТЕ — буде розглянуто під час надзвичайного засідання Ради Керуючих МАГАТЕ, яке відбудеться 12 грудня у Відні.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

“Атака російського БПЛА на автомобіль місії МАГАТЕ є черговим злочином і проявом безпрецедентного цинізму Росії. Ворог навмисно використовує свої терористичні методи і залякування“, — написав Галущенко.

Галущенко зазначив, що МАГАТЕ виконує незалежні функції з оцінки рівня ядерної безпеки на Запорізькій АЕС, інших атомних станціях та критичних об’єктах України. Він наголосив, що ця атака є злочином, який підриває зусилля зі збереження ядерної безпеки України та всього європейського регіону.

“Цей черговий злочин Росії також буде розглянутий під час ініційованого мною надзвичайного засідання Ради Керуючих МАГАТЕ, яке відбудеться 12 грудня у Відні. Дії агресора проти української енергетики вимагають рішучої реакції з боку міжнародної спільноти”, — повідомив Галущенко.

Він наголосив, що Україна готова продовжувати сприяти роботі місій МАГАТЕ та залучати міжнародну спільноту для забезпечення безпеки.