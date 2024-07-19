Про це пише “Укрінформ”.
“На сьогодні ми вивезли близько 5 тис. людей із Запорізької АЕС. Вони всі працюють у компанії “Енергоатом”; і це якраз той персонал, який ми плануємо використовувати на добудові блоків Хмельницької АЕС”, — сказав Галущенко.
Він нагадав, що з лютого 2024 року росіяни заборонили доступ на ЗАЕС тих працівників, що залишилися на окупованій території.
За словами міністра, такі працівники продовжують отримувати зарплату, яка накопичується на їхніх рахунках.
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