Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що із тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти близько 5 тисяч працівників.

Про це пише “Укрінформ”.

“На сьогодні ми вивезли близько 5 тис. людей із Запорізької АЕС. Вони всі працюють у компанії “Енергоатом”; і це якраз той персонал, який ми плануємо використовувати на добудові блоків Хмельницької АЕС”, — сказав Галущенко.

Він нагадав, що з лютого 2024 року росіяни заборонили доступ на ЗАЕС тих працівників, що залишилися на окупованій території.

За словами міністра, такі працівники продовжують отримувати зарплату, яка накопичується на їхніх рахунках.