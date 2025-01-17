Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
“На сьогодні тариф, який встановлено на цей опалювальний сезон, ми не плануємо збільшувати, якщо говоримо про населення”, – зазначив міністр.
Галущенко підкреслив, що чинний тариф дозволяє зберігати фінансовий баланс та уникати накопичення боргів у галузі.
Тарифи на електроенергію
На даний момент тариф для населення становить 4,32 грн/кВт-год. Водночас власники двозонних лічильників мають змогу платити менше: з 23:00 до 07:00 вартість електроенергії знижується до 2,16 грн/кВт-год.
Зазначимо, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, однак він не поширюється на електроенергію, холодну воду та інші послуги.
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