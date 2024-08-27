Міністр енергетики Герман Галущенко зустрівся з посолкою ЄС Катаріною Матерновою та обговорив із нею протидію терористичним атакам РФ на енергетику України.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

“Учора ми пережили одну з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру. Очевидно, ворог не полишає намірів зірвати підготовку до зими та занурити українців у темряву. Але наші фахівці оперативно ліквідовують наслідки обстрілів, і сподіваюсь, що протягом наступних днів ми зможемо зменшити дефіцит у системі”, – сказав Галущенко.

Міністр обговорив із Матерновою посилення за підтримки партнерів захисту енергооб’єктів України, нарощування фінансової підтримки української інфраструктури передачі електроенергії та розбудови розподіленої генерації.

Також серед тем розмови було поглиблення співробітництва в межах створеної Євросоюзом програми Ukraine Investment Facility (UIF), яка є частиною плану Ukraine Facility.

У відомстві зазначили, що представники ЄС рішуче засудили військові атаки на енергетику України та пообіцяли подвоїти зусилля зі зміцнення української енергетики та відновлення енергобезпеки нашої країни та всієї Європи.