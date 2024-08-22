Серед конфіскованих речей знаходяться пістолет ФОРТ 12-Р та набої, проте наразі невідомо, кому належить ця зброя і чи була вона використана в злочині.

Текст ухвали було опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суд розглянув клопотання старшого слідчого, що займається розслідуванням злочинів, скоєних проти життя та здоров’я людини, і ухвалив рішення про арешт майна, вилучене під час обшуків 14 серпня, до якого входять:

– пістолет ФОРТ 12-Р з магазином і 12 набоїв калібру 9 ПА, 138 додаткових набоїв 9 ПА;

– червоні рукавиці;

– два телефони з сім-картками, планшет;

– наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркулі, пружини, протирки, шомполи;

– дві книжечки;

– упаковка від стартового пакета мобільного оператора;

– коробки від мобільних телефонів.

У тексті ухвали не розкриваються дані про місце проведення обшуку та документу, що свідчить про належність зброї, тож не можна впевнено стверджувати, що саме вона була використана для вчинення злочину.

Речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська повідомила, що вилучені під час обшуків докази направлено на експертизу, і слідчі дії тривають. Подробиць поки не розголошують.

На ухвалу слідчого судді можна подати апеляційну скаргу до Львівського апеляційного суду протягом п’яти днів з моменту її оголошення.