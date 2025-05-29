Угода про 60-денне припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем у Газі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

ХАМАС та Ізраїль досягли угоди про 60-денне припинення вогню в Секторі Гази. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підписав угоду, яка була передана представникам ХАМАС. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час прес-брифінгу.

Левітт зазначила, що спеціальний посланник США Стів Віткофф та президент Дональд Трамп передали угрупуванню ХАМАС проєкт угоди, підписаний Нетаньяху. “Ми сподіваємося на досягнення припинення вогню в Газі, щоб повернути всіх заручників додому. Це є пріоритетом нашої адміністрації з самого початку”, – підкреслила вона.

У Білому домі також наголосили, що переговори тривають, і остаточне підтвердження перемир’я буде оголошено після досягнення всіх домовленостей.

Раніше Нетаньяху запевнив родини заручників у своїй готовності ухвалити угоду про припинення вогню та звільнення заручників, запропоновану спецпредставником США. ХАМАС взяв час на розгляд проєкту угоди.

Проте раніше Нетаньяху стверджував, що Ізраїль “ні за що не припинить війну в Газі”, навіть якщо буде досягнуто угоди про звільнення більшої кількості заручників. 26 квітня ХАМАС оголосив про готовність звільнити всіх ізраїльських заручників і укласти п’ятирічне перемир’я з Ізраїлем.

До цього ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю про часткове припинення вогню, яка передбачала звільнення 10 живих заручників та 45 днів перемир’я.

ХАМАС наполягає на тому, що угода про перемир’я повинна призвести до закінчення війни, повного виведення Ізраїлю з Сектора Гази, обміну полоненими та негайного надходження гуманітарної допомоги. Ізраїль, у свою чергу, вимагає повернення всіх заручників, а також роззброєння ХАМАСу та інших збройних угруповань у регіоні.

Згідно з інформацією, в полоні залишаються 58 заручників, з яких приблизно 23 живі. Більшість із близько 250 осіб, захоплених під час нападу ХАМАС у 2023 році, були звільнені в рамках угод про припинення вогню.