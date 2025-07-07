Ізраїльські заручники у ХАМАС: останні дані від посла Міхаеля Бродського

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Згідно з інформацією, наданою послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським, палестинський рух ХАМАС утримує 58 ізраїльських заручників, але, на жаль, живими залишаються лише близько половини з них. Цю інформацію він озвучив в інтерв’ю.

“Наразі ХАМАС утримує 58 ізраїльських заручників. На жаль, за нашими даними, лише близько половини з них живі. У рамках першого етапу кілька десятків ізраїльтян повернули. Спочатку, на першому етапі не йшлося про те, щоби віддати всіх. Після першого етапу обмін закінчився, і ми ніяк не можемо узгодити другий етап, який має бути остаточним.” – Міхаель Бродський

Дипломат зазначив, що на другому етапі ХАМАС має повернути всіх заручників. Він підкреслив, що рух намагається торгуватися за кожного з них, оскільки усвідомлює, що втрачає важелі впливу на ізраїльську владу.

“Вони залишаються без важелів впливу і вони це добре розуміють. Тому вони намагаються до останнього торгуватися за кожного заручника, тому що це, по суті, залишається їхній єдиний козир.” – Міхаель Бродський

Нагадаємо, що 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, захопивши кілька населених пунктів у прикордонній зоні та взявши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи та численних жертв серед палестинців.

15 січня 2025 року між Ізраїлем та ХАМАС було укладено угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня 2025 року. Ця угода передбачала три етапи, включаючи повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з густонаселених районів Сектору Гази та звільнення частини заручників.

Проте 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю оголосили про відновлення бойових дій у Секторі Гази. 17 травня Армія оборони Ізраїлю розпочала новий наступ з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників. Палестинська сторона повідомила про 146 загиблих, а бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди про припинення вогню на 60 днів.

Станом на 7 липня, армія Ізраїлю повідомила про удари по 130 цілях ХАМАС, тоді як лікарі в Газі заявляють про понад 30 загиблих серед цивільного населення. Міністерство охорони здоров’я в Газі, яке контролює ХАМАС, інформує, що внаслідок війни загинуло щонайменше 57 338 людей.