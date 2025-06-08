Відео страти палестинця бойовиками ХАМАС у Газі – нові звинувачення

Про це повідомляє видання The Times of Israel 8 червня.

Координаційне управління урядової діяльності в територіях Ізраїлю (COGAT) оприлюднило відеозапис, на якому, за їхніми словами, бойовики ХАМАСу публічно страчують палестинця на вулиці в центрі Гази. Цю інформацію повідомило видання The Times of Israel 8 червня.

На відео видно групу озброєних чоловіків у цивільному, яких COGAT ідентифікує як представників ХАМАС. Вони розстрілюють людину на площі міста. Обличчя жертви на записі розмито. Згідно з інформацією COGAT, страта відбулася 7 або 8 червня.

“Терористи ХАМАСу і злочинці вбивають вас і не дбають про ваші життя. Немає різниці між диктатором, що тихо вбиває, і терористом, що робить це відкрито.” – генерал-майор Расан Аліан

У COGAT підкреслили, що це відео є ще одним прикладом тактики залякування, яку використовує ХАМАС для контролю над населенням Гази. На момент публікації матеріалу угруповання не надало коментарів щодо відеозапису.

Ізраїльські військові структури регулярно звинувачують ХАМАС у вбивствах палестинців, які, за їхніми даними, співпрацюють з Ізраїлем. Правозахисні організації неодноразово заявляли про позасудові страти в Секторі Гази, проте в більшості випадків отримати незалежне підтвердження таких фактів важко через обмежений доступ до території.

Ситуація у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на територію Ізраїлю, захопивши кілька населених пунктів у прикордонній зоні та взявши в заручники десятки людей. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію проти бойовиків. Внаслідок військових дій у палестинському анклаві виникла гуманітарна криза, внаслідок якої загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі, яку він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня 2025 року. Угода складається з трьох етапів, перший з яких передбачає повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених районів Сектора Гази та звільнення частини заручників.

18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю оголосили про відновлення вогню в Секторі Гази. 17 травня Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ у палестинському анклаві з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди про припинення вогню на 60 днів.