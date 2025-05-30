ХАМАС відмовляється від пропозиції США щодо припинення вогню в Газі

Як повідомляє новинне агентство BBC

Представник ХАМАСу підтвердив, що угруповання відмовляється від нової пропозиції США щодо припинення вогню в Газі та угоди про звільнення заручників. Цю інформацію оприлюднили 30 травня.

Напередодні Білий дім оголосив, що Ізраїль погодився на план, запропонований посланником США Стівом Віткоффом, і чекає на відповідь від ХАМАСу. Згідно з інформацією ізраїльських ЗМІ, угруповання готове передати 10 живих заручників та тіла 18 загиблих у два етапи в обмін на 60-денне припинення вогню та звільнення палестинських в’язнів.

Однак представник ХАМАСу зазначив, що нова угода не відповідає попереднім домовленостям, досягнутим між переговірниками та Віткоффом. Він підкреслив, що пропозиція не містить гарантій, що тимчасове перемир’я призведе до постійного припинення вогню, а також не передбачає повернення до гуманітарного протоколу, який дозволяв щоденний в’їзд сотень вантажівок з гуманітарною допомогою в Газу під час попереднього перемир’я.

Представник ХАМАСу також додав, що угруповання продовжує контактувати з посередниками і надасть письмову відповідь у належний час.

Ізраїльський уряд поки що не коментує ситуацію, але прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу повідомив родинам заручників про прийняття плану Віткоффа. За інформацією ізраїльських ЗМІ, Нетаньягу заявив: “Ми погоджуємося на останній план Віткоффа, про який нам повідомили сьогодні ввечері. ХАМАС ще не відповів. Ми не віримо, що ХАМАС відпустить останнього заручника, і ми не залишимо Газу, поки всі заручники не будуть у нас”.

Раніше Нетаньягу підкреслював, що Ізраїль завершить військові дії лише після звільнення всіх заручників, знищення або роззброєння ХАМАСу та вигнання його лідерів.

ХАМАС, у свою чергу, заявив про готовність повернути всіх полонених в обмін на повне припинення бойових дій та виведення ізраїльських військ з території Гази.

Військова кампанія Ізраїлю в Газі розпочалася у відповідь на напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинуло близько 1200 людей, а 251 особа була взята в заручники. Ще четверо людей, двоє з яких загинули, перебували в полоні в Газі до початку конфлікту.

На даний момент Ізраїль забезпечив повернення 197 заручників, з яких 148 залишилися живими.

За даними міністерства охорони здоров’я території, під час війни в Газі загинуло щонайменше 54 249 людей, зокрема 3 986 – з моменту відновлення ізраїльського наступу.

Згідно з інформацією агентства цивільної оборони, підконтрольного ХАМАСу, у четвер щонайменше 54 людини загинули внаслідок ізраїльських ударів по всій Газі, серед яких 23 загиблих внаслідок удару по будинку в центральному районі Бурейдж.

Ізраїльські військові повідомили, що за минулу добу завдали ударів по “десятках терористичних цілей”.