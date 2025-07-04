ХАМАС підтримує пропозицію США про 60-денне припинення вогню в Газі

Про це повідомив агентству Reuters палестинський посадовець, обізнаний із перебігом переговорів.

Палестинський рух ХАМАС надіслав свою відповідь на пропозицію США щодо угоди про припинення вогню в Газі. Про це повідомив палестинський посадовець, який ознайомлений із ходом переговорів, зазначивши, що відповідь є позитивною і може сприяти досягненню угоди.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про остаточну пропозицію 60-денного припинення вогню у конфлікті між Ізраїлем та ХАМАС, підкресливши, що очікує відповіді від обох сторін протягом кількох годин.

“Ми передали посередникам – Катару та Єгипту – нашу відповідь на пропозицію про припинення вогню. Відповідь ХАМАС позитивна, і я вважаю, що вона допоможе і сприятиме досягненню угоди.” – посадовець ХАМАС, агентство Reuters

Трамп у вівторок підтвердив, що Ізраїль погодився на необхідні умови для реалізації 60-денного припинення вогню, під час якого планується завершити війну.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу поки що не прокоментував заяву Трампа, і в публічних виступах обидві сторони все ще мають суттєві розбіжності. Нетаньягу неодноразово наголошував на необхідності роззброєння ХАМАС, що бойове угрупування, яке, як вважається, утримує близько 20 живих заручників, поки що відмовляється обговорювати.

Очікується, що Нетаньягу зустрінеться з Трампом у Вашингтоні в понеділок. На запитання в п’ятницю вранці за часом США, чи погодився ХАМАС із останнім планом припинення вогню, Трамп відповів: «Ми дізнаємося протягом наступних 24 годин».

Трамп також зазначив, що буде дуже наполегливим із Нетаньягу щодо необхідності якнайшвидшого припинення вогню в Газі, підкресливши, що ізраїльський лідер також цього прагне.

“Ми сподіваємося, що це станеться. І ми з нетерпінням чекаємо, що це станеться десь наступного тижня. Ми хочемо звільнити заручників.” – Дональд Трамп

Огляд подій у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на територію Ізраїлю, захопивши кілька населених пунктів у прикордонній зоні та взявши в заручники десятки людей. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію. Внаслідок військових дій у палестинському анклаві виникла гуманітарна криза, внаслідок якої загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі для своєї безпеки.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня 2025 року. Угода складається з трьох етапів, перший з яких передбачає повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених районів Сектора Гази та звільнення частини заручників.

18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю оголосили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ у палестинському анклаві з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди про 60-денне припинення вогню.