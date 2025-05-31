ХАМАС відреагував на пропозицію США про припинення вогню в Газі

Про це повідомляє агенція Reuters.

ХАМАС офіційно відреагував на пропозицію США щодо припинення вогню в Секторі Гази, висунувши свої вимоги до Ізраїлю. Як повідомляє агенція Reuters, угрупування зазначило, що будь-яка угода повинна включати повне завершення війни, виведення ізраїльських військ з палестинських територій та забезпечення гуманітарної допомоги.

Ця реакція стала відповіддю на план, запропонований спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом, який передбачає звільнення 10 живих заручників та передачу тіл 18 загиблих в обмін на звільнення невизначеної кількості палестинських ув’язнених.

Згідно з планом Віткоффа, передбачається 60-денне припинення вогню, під час якого ХАМАС має звільнити 28 ізраїльських заручників (як живих, так і загиблих) в обмін на звільнення 1 236 палестинських ув’язнених та передачу тіл 180 загиблих палестинців.

ХАМАС повідомив, що їхня відповідь була результатом внутрішніх консультацій і не вимагала значних змін до пропозиції, хоча один з палестинських чиновників зазначив, що були запропоновані деякі поправки.

Ізраїль поки що не дав офіційної відповіді на цю пропозицію, хоча прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху раніше висловлював умовну згоду на план. Ізраїль наполягає на тому, що ХАМАС повинен повністю роззброїтися та звільнити всіх заручників перед завершенням конфлікту.

Попередні спроби досягти припинення вогню зазнали невдачі через розбіжності в умовах: Ізраїль вимагає повного роззброєння ХАМАС та звільнення всіх заручників, тоді як ХАМАС наполягає на виведенні ізраїльських військ та офіційному завершенні конфлікту.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт раніше повідомила, що ХАМАС та Ізраїль погодилися на 60-денне припинення вогню в Секторі Гази. За її словами, премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підписав проєкт угоди до того, як документ був переданий угрупуванню ХАМАС.

У Білому домі підкреслили, що переговори тривають, і остаточне підтвердження перемир’я буде оголошено офіційно після досягнення домовленості.

Раніше Нетаньяху запевнив сім’ї заручників у готовності ухвалити угоду про припинення вогню та звільнення заручників у Газі, запропоновану спецпредставником США Стівом Віткоффом. ХАМАС взяв час на вивчення проєкту.

Проте до цього Нетаньяху заявляв, що Ізраїль “нізащо не припинить війну в Газі”, навіть якщо буде досягнута угода про звільнення більшої кількості заручників. 26 квітня ХАМАС оголосив про готовність звільнити всіх утримуваних ізраїльських заручників і укласти перемир’я з Ізраїлем на п’ять років.

Згідно з інформацією, Ізраїль стверджує, що в полоні залишаються 58 заручників, з яких приблизно 23 живі. Більшість із близько 250 осіб, захоплених під час нападу ХАМАС у 2023 році, були звільнені в рамках угод про припинення вогню.