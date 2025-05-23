Різанина на вокзалі Гамбурга: понад десять постраждалих, нападницю затримано

Як повідомляє німецьке видання Spiegel

23 травня на центральному залізничному вокзалі Гамбурга відбулася жахлива різанина, внаслідок якої постраждало понад десять осіб. Напад скоїла 39-річна жінка, яка вже затримана правоохоронними органами.

Згідно з інформацією, наданою місцевими правоохоронцями та німецькими медіа, зокрема Spiegel і DW, нападниця діяла самостійно. Вона завдала ножові поранення більше ніж десяти людям, серед яких щонайменше троє перебувають у критичному стані. Ще троє осіб отримали серйозні травми, а шестеро зазнали легких поранень.

Мотиви жінки, яка вчинила напад, наразі залишаються невідомими. Поліція повідомила, що на вокзалі триває велика операція, до якої залучена також пожежна служба, що класифікує її як рятувальну.

Правоохоронці підтвердили, що затримана особа – 39-річна жінка, і розслідування триває. Вони вважають, що вона діяла без спільників.

Цей інцидент стався на фоні інших випадків насильства з використанням ножа в Німеччині. Наприклад, 22 травня поліція Берліна затримала 13-річного підлітка, підозрюваного у нападі на свою однокласницю в районі Шпандау.