Безпекова угода, підписана між Україною та США міститиме, зокрема, зобов'язання Вашингтона у постачанні Києву "ескадрилій бойових літаків".

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції з американським колегою Джо Байденом.

За словами Зеленського, безпекова угода містить “юридично зобов’язувальну частину”, що означає надійність американської підтримки, але він не уточнив, про що йдеться.

Також, додав президент України, документ передбачає підтримку Сполученими Штатами України “для перемоги у війні”, причому вона продовжуватиметься і в мирний час.

“Угода містить гарні положення щодо зброї для нашої оборони, дуже конкретно – щодо систем Patriot, дуже конкретно – щодо постачання ескадронів винищувачів Україні, зокрема F-16. Ми довго для цього працювали”, – підкреслив він.

Серед інших положень безпекової угоди Зеленський виокремив співпрацю оборонної промисловості України та США, кроки для притягнення Росії до відповідальності, зокрема санкції та експортний контроль, а також підтримку майбутнього членства України в НАТО.