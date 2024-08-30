Камала Гарріс дала перше інтерв'ю у ролі кандидатки у президенти США. Вона окреслила плани на можливу майбутню каденцію, торкнувшись внутрішньої та зовнішньої політики Сполучених Штатів, водночас нічого не сказала про Україну.

Текстову версію розмови із журналістами публікує CNN.

На питання про перші кроки у Білому домі в разі обрання президенткою, Гарріс зазначила, що пріоритетом буде підтримка середнього класу. Вона планує зосередитися на податкових пільгах і житлових ініціативах, що відповідає її передвиборчим обіцянкам. Гарріс наголосила, що американці прагнуть нових перспектив, сповнених надії та оптимізму, і вона підтримує політику чинного президента США Джо Байдена у важливих для виборців питаннях.

Говорячи про фрекінг, Гарріс пояснила зміну своєї позиції, зазначивши, що головною метою залишається боротьба зі змінами клімату. Вона підкреслила, що підтримує закон про зниження інфляції, який забезпечує значні інвестиції у кліматичні ініціативи.

Щодо імміграції, Гарріс підкреслила важливість дотримання законів і заявила, що вона “єдина з кандидатів, яка мала досвід переслідування транснаціональних злочинних організацій як генеральний прокурор”.

Гарріс також заявила про намір включити до свого Кабінету представника республіканців, підкресливши важливість різноманітності думок в процесі ухвалення рішень. Вона зазначила, що для американців було б корисно, якби в її уряді був представник іншої партії, хоча конкретної кандидатури поки що немає.

На закиди опонента, кандидата у президенти від Республіканців щодо її расової приналежності Гарріс коротко відповіла: “Те саме старе шоу. Наступне запитання, будь ласка”.

Щодо зовнішньої політики, Гарріс акцентувала на підтримці Ізраїлю, заявивши, що продовжить надавати йому оборонну допомогу. Вона наголосила на необхідності припинення бойових дій і досягненні угоди для звільнення заручників, залишаючись прихильною до пошуку рішення палестино-ізраїльського конфлікту. Про Україну та її подальшу підтримку вона не сказала нічого.