Кандидати на пост президента США, демократка Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп, мають однакову підтримку в семи важливих штатах.

Про це стало відомо із соцопитування Bloomberg News/Morning Consult.

Дослідження показують, що Гарріс і Трамп мають по 49% підтримки в семи ключових штатах (Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вашингтон) з статистичною похибкою 1%.

Агентство підкреслює, що Трамп лідирує в економічному питанні: близько 50% американців у цих штатах більше довіряють йому в економіці, у той час як Гарріс отримала 45%.

За даними видання, для здобуття більшої переваги Трамп планує мобілізувати виборців, які зазвичай не голосують, тоді як Гарріс намагається залучити жінок та поміркованих республіканців, які не підтримують Трампа.

Крім того, Гарріс перевищує свого опонента за деякими особистими характеристиками: виборці вважають її більш розумово здоровою, чесною та милосердною. Багато з них також вважають Трампа небезпечним.

Проте Bloomberg зазначає, що у республіканця також є сильні сторони: багато виборців вважають його досвідченим, патріотом і сильним лідером.