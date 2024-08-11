Про це пише NYT.

Камала Гарріс, кандидатка у президенти США, випереджає Дональда Трампа в опитуваннях у трьох ключових штатах: Вісконсині, Мічигані та Пенсильванії, отримуючи 50% підтримки виборців, що на 4% більше, ніж у Трампа.

Проте, Трамп залишається фаворитом у питаннях економіки та імміграції. Заміна чинного президента Джо Байдена на виборах підвищила ентузіазм демократів.

Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив що “найважливішим” завданням зараз є “перемога над Трампом”.

Зауважимо, що Байден вийшов з президентських перегонів наприкінці минулого місяця після того, як на нього почали тиснути члени його власної партії.

Цей тиск був спричинений провальним виступом на дебатах проти Трампа наприкінці червня, що призвело до зростання занепокоєння щодо віку президента, його ментального стану та здатності на ще один термін очолити Білий дім.