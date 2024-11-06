Віцепрезидентка США Камала Гарріс планує зателефонувати Дональду Трампу, щоб офіційно визнати свою поразку на президентських виборах. Також чинний президент США Джо Байден має намір зателефонувати Трампу.

Про це повідомляє NBC News.

За інформацією помічників Гарріс, очікується, що вона здійснить дзвінок у середу. Також відомо, що вона планує виступити із промовою, проте наразі дата невідома. Зазначається, що нині Гарріс працює над своєю промовою.