Про це повідомляє NBC News.
За інформацією помічників Гарріс, очікується, що вона здійснить дзвінок у середу. Також відомо, що вона планує виступити із промовою, проте наразі дата невідома. Зазначається, що нині Гарріс працює над своєю промовою.
За інформацією представника Білого дому, Джо Байден сьогодні також має намір зв’язатися з Трампом. У планах Байдена — публічний виступ, у якому він прокоментує підсумки голосування.
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